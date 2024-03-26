МЧС опубликовало обновлённый поимённый список погибших при теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
Список опубликован на сайте ведомства.
«Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20:00 (по данным Минздрава России)», — отмечается в заявлении МЧС в Telegram.
Уточняется, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.
Также сообщалось, что в Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе».