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МЧС опубликовало обновлённый поимённый список погибших при теракте в «Крокусе»

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МЧС России опубликовало обновлённый поимённый список из 120 человек, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
МЧС опубликовало обновлённый поимённый список погибших при теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Список опубликован на сайте ведомства.

«Предварительный список погибших в Московской области опубликован на официальном интернет-портале МЧС России по состоянию на 20:00 (по данным Минздрава России)», — отмечается в заявлении МЧС в Telegram.

Уточняется, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Также сообщалось, что в Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе».

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