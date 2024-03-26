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Мама инвалида-колясочника: его официально признали погибшим при теракте

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Мама инвалида-колясочника Максима Вербенина, который спас свою девушку Наталью во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявила RT, что её сына официально признали погибшим.
Мама инвалида-колясочника: его официально признали погибшим при теракте
  • РИА Новости

По её словам, после окончания спасательной операции его тело так и не нашли и теперь для неё его могилой будет сам «Крокус Сити Холл».

«Всё превратилось в пыль в «Крокусе», как мне объяснили следователи. Я говорила им: а как же коляска, она же металлическая, может, по ней удастся найти? Но мне сказали, что там металл просто плавился. Хоронить нечего», — сказала Алёна.

Максим на концерт в «Крокус» отправился с девушкой Наташей. За час до начала мероприятия он прислал маме последний снимок из такси. Когда произошёл теракт, его ранило и он упал с коляски на девушку и тем самым спас её от пуль террористов. Рядом с ними начался сильный пожар. Девушке чудом удалось спастись, у неё серьёзные ожоги.

«Я скажу страшную вещь, но что меня отрезвило: в него сперва выстрелили, прежде чем он сгорел. Хотя бы не мучился», — добавила мама Максима.

Ранее RT выяснил, что врач Альбина Манюрова, которая погибла в результате теракта в «Крокусе», планировала свадьбу 14 сентября.

Как заявил глава СК России Александр Бастрыкин, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

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