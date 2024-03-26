Погибшая при теракте в «Крокусе» врач планировала свадьбу в сентябре
- РИА Новости
Она узнала погибшую, когда увидела фото в публикации Жуковской областной клинической больницы. Сейчас молодой человек находится в реанимации и пока не знает о смерти невесты.
По словам Светланы, влюблённые приходили в банкетный зал зимой, у них всё было готово к торжеству. Пара собиралась провести выездную регистрацию, чтобы разделить с гостями радость.
«Это была запоминающаяся пара. Очень жаль, что так трагично всё оборвалось», — добавила она.
Ранее пострадавшая в «Крокусе» женщина рассказала, что смогла спастись через разбитое окно.