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Погибшая при теракте в «Крокусе» врач планировала свадьбу в сентябре

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Врач Альбина Манюрова, которая погибла в результате теракта в «Крокусе», планировала свадьбу 14 сентября. Об этом RT сообщила администратор банкетного зала в Подмосковье Светлана.
Погибшая при теракте в «Крокусе» врач планировала свадьбу в сентябре
  • РИА Новости

Она узнала погибшую, когда увидела фото в публикации Жуковской областной клинической больницы. Сейчас молодой человек находится в реанимации и пока не знает о смерти невесты.

По словам Светланы, влюблённые приходили в банкетный зал зимой, у них всё было готово к торжеству. Пара собиралась провести выездную регистрацию, чтобы разделить с гостями радость.

«Это была запоминающаяся пара. Очень жаль, что так трагично всё оборвалось», — добавила она.

Ранее пострадавшая в «Крокусе» женщина рассказала, что смогла спастись через разбитое окно.

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