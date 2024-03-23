Женщина рассказала, что смогла спастись из «Крокуса» через разбитое окно

Женщина, которая выжила при теракте в «Крокусе», рассказала RT, что смогла спастись через разбитое окно.

«Я сознательно туда побежала, в тот угол, я почему-то подумала: если разобьют стёкла, мы сможем оттуда выбраться на улицу», — заявила она.

По словам Анны, сначала они со знакомым не поняли, что стреляют, — звуки были похожи на падение шкафов или взрывы петард. Когда люди начали разбегаться, они побежали в закуток.

«Много людей [туда] набилось. Я, получается, была ближе к окну на улицу, но, видимо, когда они [террористы] уже подошли и стали расстреливать наш вот этот угол, где мы все находились, то пулями пробило стекло», — сказала она.

По её словам, те, кому удалось спастись, побежали к парковке.

К тому моменту туда уже ехали скорые и полиция. Анна добавила, что они через стёкла видели, как вооружённые террористы поднимались по эскалатору на второй этаж.