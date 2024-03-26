В ТиНАО завершается строительство новой школы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории», — сказал Загрутдинов.
Школа рассчитана на 800 человек.
Также стало известно, что в Приморском крае родители смогут подать заявления о зачислении детей в школу через «Госуслуги» с 1 апреля по 30 июня, передаёт zr.media со ссылкой на региональную администрацию.
Для зачисления нужен минимальный пакет документов — паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, данные о регистрации членов семьи.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют 120 школ и детсадов к 1 сентября.