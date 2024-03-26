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В ТиНАО завершается строительство новой школы

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Строительные работы в школе посёлка Щаповское в Троицком административном округе завершены на 85%, заявил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
В ТиНАО завершается строительство новой школы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Завершаются отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории», — сказал Загрутдинов.

Школа рассчитана на 800 человек.

Также стало известно, что в Приморском крае родители смогут подать заявления о зачислении детей в школу через «Госуслуги» с 1 апреля по 30 июня, передаёт zr.media со ссылкой на региональную администрацию.

Для зачисления нужен минимальный пакет документов — паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребёнка, данные о регистрации членов семьи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют 120 школ и детсадов к 1 сентября.

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