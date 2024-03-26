Фтизиатр Васильева заявила об улучшении эпидситуации по туберкулёзу
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«Это проявляется в виде снижения как заболеваемости, так и смертности от него. По предварительным данным, заболеваемость туберкулёзом за последние десять лет снизилась вдвое», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, также снижается число впервые выявленных больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.
«Благодаря государственной поддержке и приоритетному вниманию к проблеме туберкулёза правительства России, Минздрава России, реализации комплексной программы по борьбе с туберкулёзом в 2021 году ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким бременем туберкулёза», — добавила Васильева.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.