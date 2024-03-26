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Хирург Наумов рассказал о последствиях нарушения осанки

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Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал, какие могут быть последствия нарушения осанки.
Хирург Наумов рассказал о последствиях нарушения осанки
  • Gettyimages.ru

«При тяжёлых деформациях позвоночника развивается значимый косметический дефект, усиливается болевой синдром в позвоночнике и ограничения в подвижности. В случае развития слабости в руках или ногах, наряду с описанными выше проявлениями, необходимо незамедлительно обратиться к врачу травматологу-ортопеду», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при кифозе может заметно уменьшиться объём грудной клетки, а при сколиозе и лордозе может нарушаться корректная работа органов брюшной полости.

«Не получив вовремя качественное лечение, искривление будет только прогрессировать, а время, которое могло бы помочь эффективно исправить ситуацию, будет потрачено. Поэтому при любых подозрениях на искривление позвоночника и болях в спине необходимо обратиться к врачу травматологу-ортопеду и сформировать корректный план лечения», — добавил Наумов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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