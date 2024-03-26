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Психотерапевт Крашкина рассказала о первых признаках послеродовой депрессии

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Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина рассказала о первых признаках послеродовой депрессии.
Психотерапевт Крашкина рассказала о первых признаках послеродовой депрессии
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО эксперт заявила, что послеродовая депрессия может проявиться и сразу после родов, и позднее. Женщина теряет аппетит, не испытывает радости от жизни, у неё развивается тоска, плаксивость, ощущение безнадёжности.

«Постанатальной депрессии также присущи обострённое чувство вины, снижение мыслительной активности. Мать боится оставаться с ребёнком один на один из-за страха не справиться с родительскими обязанностями», — уточнила Крашкина.

По её словам, в таком случае требуется психологическая и медикаментозная помощь.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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