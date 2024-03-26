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Володин предложил создать рабочую группу по миграционной политике

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением создать межфракционную рабочую группу, в обязанности которой входил бы анализ законодательства в части применения миграционной политики.
Володин предложил создать рабочую группу по миграционной политике
  • РИА Новости

В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента Володин сказал о необходимости проанализировать весь спектр законодательства, который имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени.

«Давайте мы создадим рабочую группу… в неё войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов», — цитирует спикера Госдумы РИА Новости.

Ранее Володин призвал уничтожить «выродков», которые совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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