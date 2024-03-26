Володин предложил создать рабочую группу по миграционной политике
- РИА Новости
В ходе пленарного заседания нижней палаты парламента Володин сказал о необходимости проанализировать весь спектр законодательства, который имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени.
«Давайте мы создадим рабочую группу… в неё войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов», — цитирует спикера Госдумы РИА Новости.
Ранее Володин призвал уничтожить «выродков», которые совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».