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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Володин призвал уничтожить «выродков», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уничтожить «выродков», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле».
Володин призвал уничтожить «выродков», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле»
  • globallookpress.com

«Страшная трагедия произошла в «Крокус Сити Холле». От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди... Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил он в Telegram.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 человек пострадали.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.

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