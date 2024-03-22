Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал уничтожить «выродков», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле».

«Страшная трагедия произошла в «Крокус Сити Холле». От рук вооружённых бандитов погибли и пострадали беззащитные люди... Правоохранительные органы выполняют свою работу. Выродки, совершившие этот чудовищный теракт, должны быть уничтожены», — заявил он в Telegram.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 человек пострадали.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.