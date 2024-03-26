Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев убеждён в том, что за терактом в Подмосковье стоит Киев.

Об этом он сказал, общаясь с журналистами.

«Конечно, Украина», — ответил Патрушев на вопрос, кто стоит за нападением — «Исламское государство»* или Украина. Слова секретаря Совбеза приводит ТАСС.

Как отметил Путин 25 марта, необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину. Он подчеркнул, что уже известно, чьими руками был совершён теракт, сейчас же интересуют его заказчики.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис также назвал очень странными преждевременные заявления США о якобы ответственности «Исламского государства» за теракт в России. Как считает эксперт, это выглядит так, будто США пытаются заранее отвергнуть предположение о причастности Киева к совершению теракта. По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, США оправдывают Украину, прикрывая её упоминанием ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.