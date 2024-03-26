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Аксёнов счёл неуместными развлекательные мероприятия в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов счёл неуместным проведение развлекательных мероприятий в регионе, несмотря на снятие запрета.
Аксёнов счёл неуместными развлекательные мероприятия в Крыму
  • РИА Новости

Он напомнил, что запрет действовал на минувших выходных — на данный момент его уже нет.

«Лучше обойтись без публичных увеселительных мероприятий... Думаю, каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье», — сказал Аксёнов РИА Новости.

В Государственном совете Крыма ранее возложили цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле».

По последним данным, число погибших в результате теракта возросло до 139.

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