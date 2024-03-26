Аксёнов счёл неуместными развлекательные мероприятия в Крыму
- РИА Новости
Он напомнил, что запрет действовал на минувших выходных — на данный момент его уже нет.
«Лучше обойтись без публичных увеселительных мероприятий... Думаю, каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье», — сказал Аксёнов РИА Новости.
В Государственном совете Крыма ранее возложили цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле».
По последним данным, число погибших в результате теракта возросло до 139.