Аксёнов счёл неуместными развлекательные мероприятия в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов счёл неуместным проведение развлекательных мероприятий в регионе, несмотря на снятие запрета.

Он напомнил, что запрет действовал на минувших выходных — на данный момент его уже нет.

«Лучше обойтись без публичных увеселительных мероприятий... Думаю, каждый человек, у которого есть совесть и понятие об элементарных этических нормах, понимает, что сейчас неуместно демонстрировать и выставлять напоказ безудержное веселье», — сказал Аксёнов РИА Новости.

В Государственном совете Крыма ранее возложили цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле».

По последним данным, число погибших в результате теракта возросло до 139.