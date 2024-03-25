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В Госсовете Крыма почтили память погибших в «Крокусе»

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В Государственном совете Крыма возложили цветы в память о погибших в «Крокус Сити Холле».
В Госсовете Крыма почтили память погибших в «Крокусе»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал председателя Госсовета Владимира Константинова.

«Страшная трагедия, произошедшая в Подмосковье, стала шоком для всего нашего общества, эта рана ещё долго будет затягиваться. Вечная память погибшим! Сил их родным и близким! Скорейшего выздоровления пострадавшим!» — написал Константинов.

Тем временем жители Самары приняли участие во всероссийской акции «Журавли», передаёт sovainfo.ru. У горельефа «Скорбящей Матери-Родине» активисты молодёжных общественных организаций, участники движения «Волонтёры Победы», представители органов власти и депутатского корпуса создали огненную картину из 3000 свечей.

Ранее рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших.

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