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Куренков: системы пожаротушения и сигнализации в «Крокусе» сработали штатно

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Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что автоматические противопожарные системы в концертном зале «Крокус Сити Холла» сработали штатно в момент возгорания.
Куренков: системы пожаротушения и сигнализации в «Крокусе» сработали штатно
  • AFP

«Здание было оборудовано системой противопожарной сигнализации, на момент пожара система сработала в штатном режиме», — отметил глава ведомства.

Кроме того, по словам Куренкова, сработала система пожаротушения.

Он отметил, что система автоматического пожаротушения включала четыре роботизированных ствола и систему программного управления.

При этом потушить возгорание не смогли из-за его большой площади, так как террористы использовали бензин, уточнил Куренков.

Ранее президент Владимир Путин на совещании поблагодарил сотрудников и бойцов ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».

По его словам, российское общество на фоне теракта в подмосковном «Крокусе» показало настоящую сплочённость и солидарность.

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