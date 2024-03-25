Врач Фесенко посоветовала пожилым людям подготовиться к смене времён года
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ ФМБА России.
«Весна сопровождается началом дачного сезона, который близок многим пенсионерам. Важно не откладывать плановый визит в поликлинику, даже если он совпадает с садово-огородными работами. При проблемах с позвоночником следует использовать фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты», — заявила Фесенко.
По её словам, в рацион нужно добавить белковую пищу, зелень, овощи и фрукты, минимизировать употребление животных жиров.
Также рекомендуется полноценный здоровый сон.
«Чёткий распорядок дня, лёгкая зарядка и прогулки показаны всем пенсионерам. Мышцам нужна нагрузка после зимы. Важно помнить, что приём витаминно-минеральных комплексов важно согласовать с лечащим врачом», — добавила эксперт.
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