Врач Фесенко посоветовала пожилым людям подготовиться к смене времён года

Кандидат медицинских наук, доцент заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко рекомендовала пожилым людям подготовиться к смене времён года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ФНКЦ ФМБА России.

«Весна сопровождается началом дачного сезона, который близок многим пенсионерам. Важно не откладывать плановый визит в поликлинику, даже если он совпадает с садово-огородными работами. При проблемах с позвоночником следует использовать фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты», — заявила Фесенко.

По её словам, в рацион нужно добавить белковую пищу, зелень, овощи и фрукты, минимизировать употребление животных жиров.

Также рекомендуется полноценный здоровый сон.

«Чёткий распорядок дня, лёгкая зарядка и прогулки показаны всем пенсионерам. Мышцам нужна нагрузка после зимы. Важно помнить, что приём витаминно-минеральных комплексов важно согласовать с лечащим врачом», — добавила эксперт.

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