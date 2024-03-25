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Врач Купцова посоветовала аллергикам проветривать квартиру ночью или в дождь

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Врач-аллерголог Ирина Купцова рассказала, как снизить уровень аллергенной нагрузки.
Врач Купцова посоветовала аллергикам проветривать квартиру ночью или в дождь
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь необходимо максимально ограничить контакт с аллергеном-пыльцой. Для этого нужно постараться не выходить на улицу в самый разгар солнечного сухого дня: прогулки лучше перенести на утренние (когда воздух ещё только начинает разогреваться) или вечерние (после заката) часы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, проветривать квартиру лучше ночью или в дождь.

Как отметила Купцова, дома стоит сразу переодеваться в домашнюю одежду. Кроме того, рекомендуется мыть волосы перед сном.

На улице эксперт советует избегать мест большого скопления деревьев, использовать специализированные назальные фильтры или барьерные спреи.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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