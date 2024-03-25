Врач Купцова посоветовала аллергикам проветривать квартиру ночью или в дождь

Врач-аллерголог Ирина Купцова рассказала, как снизить уровень аллергенной нагрузки.

«В первую очередь необходимо максимально ограничить контакт с аллергеном-пыльцой. Для этого нужно постараться не выходить на улицу в самый разгар солнечного сухого дня: прогулки лучше перенести на утренние (когда воздух ещё только начинает разогреваться) или вечерние (после заката) часы», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, проветривать квартиру лучше ночью или в дождь.

Как отметила Купцова, дома стоит сразу переодеваться в домашнюю одежду. Кроме того, рекомендуется мыть волосы перед сном.

На улице эксперт советует избегать мест большого скопления деревьев, использовать специализированные назальные фильтры или барьерные спреи.

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