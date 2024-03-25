Онколог Исакова рассказала о нетипичных симптомах язвенного колита

Онколог, врач-эксперт медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова заявила, что язвенный колит и болезнь Крона могут протекать нетипично и одним из симптомов может быть афтозный стоматит.

«В редких случаях нетипичными проявлениями язвенного колита и болезни Крона могут быть покраснения глаз, снижение зрения, боли в суставах — причины появления этих симптомов неизвестны», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, для диагностики кишечной патологии в таком случае помогает тщательный опрос и осмотр пациента.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.