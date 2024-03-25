Стоматолог Давидян посоветовал использовать специальную зубную щётку для ухода за брекетами

Врач — стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт профессор Арам Давидян рассказал, как ухаживать за брекетами. По его словам, набор инструментов должен включать специальную зубную щётку и ирригатор.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Давидян также рекомендовал использовать монопучок — щётку, помогающую удалять остатки пищи из труднодоступных мест. Ещё один инструмент — зубные ёршики.

«Пациент, который носит брекет-системы, обязательно должен после каждого приёма пищи либо полоскать полость рта, либо проводить частичную гигиену с применением ёршиков или монопучковой щётки, которой можно пользоваться без пасты», — сказал врач.

Он добавил, что профессиональную гигиену полости рта необходимо проводить раз в три месяца.

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