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Невролог Демьяновская: некоторые нарушения сна могут усугубить проблемы со здоровьем

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Врач-невролог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, в каких случаях некоторые нарушения сна могут усугубить проблемы со здоровьем.
Невролог Демьяновская: некоторые нарушения сна могут усугубить проблемы со здоровьем
  • Gettyimages.ru

«Например, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут ещё сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ещё одной причиной ночного пробуждения может быть стресс, и такое состояние тоже не стоит оставлять без внимания.

«Недостаток качественного сна будет усиливать стресс и тревожность в течение дня, а они, в свою очередь, мешать качественному отдыху ночью», — пояснила Демьяновская.

Ранее, как сообщало «Радио 1» , заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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