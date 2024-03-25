Невролог Демьяновская: некоторые нарушения сна могут усугубить проблемы со здоровьем
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«Например, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут ещё сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, ещё одной причиной ночного пробуждения может быть стресс, и такое состояние тоже не стоит оставлять без внимания.
«Недостаток качественного сна будет усиливать стресс и тревожность в течение дня, а они, в свою очередь, мешать качественному отдыху ночью», — пояснила Демьяновская.
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