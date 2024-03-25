Невролог Демьяновская: некоторые нарушения сна могут усугубить проблемы со здоровьем

Врач-невролог «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, в каких случаях некоторые нарушения сна могут усугубить проблемы со здоровьем.

«Например, если ухудшение качества сна вызвано болью, изжогой, колебаниями уровня глюкозы крови, нарушениями ритма сердца, одышкой. Такие нарушения сна могут ещё сильнее усугублять проблемы со здоровьем, поэтому игнорировать и терпеть их не стоит», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ещё одной причиной ночного пробуждения может быть стресс, и такое состояние тоже не стоит оставлять без внимания.

«Недостаток качественного сна будет усиливать стресс и тревожность в течение дня, а они, в свою очередь, мешать качественному отдыху ночью», — пояснила Демьяновская.

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