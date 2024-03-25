Минздрав: медики прибыли к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова

Первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к подмосковному «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после поступления вызова.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, на месте теракта работали 69 бригад скорой помощи.

Отмечается, что медики прибыли на место теракта тогда, когда ещё были слышны звуки выстрелов. По данным Минздрава, это случилось через четыре минуты после вызова.

Ранее рок-группа «Пикник» заявила, что посвятит выступление 27 марта в Санкт-Петербурге памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».