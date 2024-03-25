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Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в «Крокусе»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать работу систем оповещения в «Крокус Сити Холле» во время теракта.
Глава СК поручил проанализировать работу систем оповещения в «Крокусе»
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе из числа сотрудников «Крокус Сити Холла», а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях», — отметили в СК.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Ранее главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко ответил на вопрос, участвовали ли охранники в эвакуации людей из «Крокус Сити Холла».

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