Работы на руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы для спасателей
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«Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов», — сообщило правительство региона.
Авария на шахте «Пионер» произошла 18 марта. В результате обрушения горных пород 13 горняков оказались заблокированы. Ранее сообщалось, что видеокамера обнаружила в руднике воду.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.