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Работы на руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы для спасателей

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Внутри шахты «Пионер», где произошло обрушение, приостановлены работы из-за угрозы безопасности спасателей, однако бурение скважин продолжается.
Работы на руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы для спасателей
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов», — сообщило правительство региона.

Авария на шахте «Пионер» произошла 18 марта. В результате обрушения горных пород 13 горняков оказались заблокированы. Ранее сообщалось, что видеокамера обнаружила в руднике воду.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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