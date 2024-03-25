Работы на руднике «Пионер» приостановлены из-за угрозы для спасателей

Внутри шахты «Пионер», где произошло обрушение, приостановлены работы из-за угрозы безопасности спасателей, однако бурение скважин продолжается.

«Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов», — сообщило правительство региона.

Авария на шахте «Пионер» произошла 18 марта. В результате обрушения горных пород 13 горняков оказались заблокированы. Ранее сообщалось, что видеокамера обнаружила в руднике воду.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.