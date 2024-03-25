Дело возбудили после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер»

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в Амурской области после обнаружения грубых нарушений в шахте «Пионер» в Зейском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах не выявили имевших место грубых нарушений законодательства в части промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Кроме того, должностными лицами управления не реализованы полномочия по пресечению нарушений… что впоследствии привело к обрушению породы», — говорится в сообщении.

Авария на шахте «Пионер» произошла 18 марта. В результате обрушения горных пород 13 горняков оказались заблокированы. Ранее сообщалось, что видеокамера обнаружила в руднике воду.