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Невролог Зинчева рассказала о причинах возникновения храпа

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Врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева назвала причины появления храпа.
Невролог Зинчева рассказала о причинах возникновения храпа
  • Gettyimages.ru

Патологии со стороны лор-органов, вредные привычки, а также эндокринные заболевания являются основными причинами возникновения храпа, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«К эндокринным заболеваниям можно отнести ожирение. У таких пациентов происходит увеличение объёма клетчатки во всех зонах, и в области шеи в том числе, в результате чего глотка не может нормально расправляться, и это приводит к затруднению прохождения воздуха по дыхательным путям», — рассказала специалист.

Как отметила невролог, храп возникает при чрезмерном употреблении седативных средств, алкоголя и курении.

«Риск храпа у курящего человека в два раза выше, чем у некурящего, ввиду раздражения слизистой верхних дыхательных путей», — заключила Зинчева.

Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, какими могут быть последствия храпа во сне.

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