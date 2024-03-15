Сомнолог Царёва рассказала о возможных последствиях храпа во сне
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«Это миф, что храп не опасен. На самом деле, 96% людей с остановками дыхания во сне храпят», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, в данном случае необходимо обследование, поскольку риски развития инфаркта, инсульта и аритмии возрастают.
«Поэтому храп — это красный флаг, который требует обращения к врачу, а не только к лору, чтобы устранить проблему», — пояснила эксперт.
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