RT в Telegram
Подпишись

Сомнолог Царёва рассказала о возможных последствиях храпа во сне

Короткая ссылка
Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, какими могут быть последствия храпа во сне.
Сомнолог Царёва рассказала о возможных последствиях храпа во сне
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Kitchen

«Это миф, что храп не опасен. На самом деле, 96% людей с остановками дыхания во сне храпят», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в данном случае необходимо обследование, поскольку риски развития инфаркта, инсульта и аритмии возрастают.

«Поэтому храп — это красный флаг, который требует обращения к врачу, а не только к лору, чтобы устранить проблему», — пояснила эксперт.

Ранее психолог Галина Красноруженко в беседе с телеканалом «360» рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить