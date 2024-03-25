Песков: борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, пока его нет

Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, но сейчас его нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Борьба с терроризмом — это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия... Сейчас в связи с максимально обострённым конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а ни в какой мере не ведётся», — сказал он.

По последним данным, в результате теракта в «Крокусе» в Подмосковье погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором обсудит меры, принимаемые после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.