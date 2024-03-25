RT в Telegram
Подпишись

Резидент технополиса «Москва» разработал портативный электрический аспиратор

Короткая ссылка
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработал портативный электрический аспиратор, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Резидент технополиса «Москва» разработал портативный электрический аспиратор

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Устройство, зарегистрированное компанией «Медплант», применяется для санации верхних дыхательных путей. Также аспиратор используется в акушерстве и реаниматологии.

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 млн рублей», — сказал Овчинский.

Первую партию электрических аспираторов произведут в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить