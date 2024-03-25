Резидент технополиса «Москва» разработал портативный электрический аспиратор
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Устройство, зарегистрированное компанией «Медплант», применяется для санации верхних дыхательных путей. Также аспиратор используется в акушерстве и реаниматологии.
«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 млн рублей», — сказал Овчинский.
Первую партию электрических аспираторов произведут в марте 2024 года.
Ранее сообщалось, что производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».