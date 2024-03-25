Юрист Канноева: в апреле изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

С 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД.

Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

По её словам, количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7. Кроме того, упражнение «разворот в ограниченном пространстве» теперь можно будет выполнять в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом.

При этом срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, 46% смогли сдать экзамен в ГАИ с первой попытки.

Также стало известно, что с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские.