Исследование: 46% россиян сдали экзамен в ГАИ с первой попытки

Согласно новому исследованию, 46% смогли сдать экзамен в ГАИ с первой попытки.

Опрос проведён среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях и мессенджерах.

По словам 23% респондентов, им понадобилось от двух до трёх попыток для получения автомобильных прав.

Ещё 4% утверждают, что экзамен они смогли сдать с пятого — седьмого раза, а 3% сообщили, что вообще не смогли сдать выпускной экзамен.

Как рассказали 22% опрошенных, они не учились на водителя.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как подготовить машину к весеннему сезону.