Исследование: 46% россиян сдали экзамен в ГАИ с первой попытки
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Опрос проведён среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях и мессенджерах.
По словам 23% респондентов, им понадобилось от двух до трёх попыток для получения автомобильных прав.
Ещё 4% утверждают, что экзамен они смогли сдать с пятого — седьмого раза, а 3% сообщили, что вообще не смогли сдать выпускной экзамен.
Как рассказали 22% опрошенных, они не учились на водителя.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как подготовить машину к весеннему сезону.