Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские
Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.
«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — сказал он.
Кроме того, россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в Россию.
Отмечается, что данная мера не касается граждан Белоруссии и россиян, получившим права в этой стране.
Ранее сообщалось, что водительские права, выданные за рубежом, станут недействительны.
Также стало известно, что новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2024 года.