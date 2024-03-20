Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские

Изменения в закон «О безопасности дорожного движения», вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные.

Об этом агентству «Прайм» рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — сказал он.

Кроме того, россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в Россию.

Отмечается, что данная мера не касается граждан Белоруссии и россиян, получившим права в этой стране.

Ранее сообщалось, что водительские права, выданные за рубежом, станут недействительны.

Также стало известно, что новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2024 года.