Эксперт Данилов: водительские права, выданные за рубежом, станут недействительны

Преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал агентству «Прайм», что водительские права, выданные за рубежом, с 1 апреля 2024 года станут недействительны.

По его словам, иностранные граждане, получившие водительские права за границей, должны будут обменять их на российские в течение полугода после получения вида на жительство или гражданства.

Для россиян с заграничными правами, как отметил эксперт, шесть месяцев отсчитываются с момента въезда в страну.

Ранее сообщалось, что новый регламент сдачи экзамена на права вступит в силу 1 апреля 2024 года.

На прошлой неделе в Москве из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав.