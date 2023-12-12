RT в Telegram
Подпишись

В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

Короткая ссылка
В ГИБДД Москвы заявили о приостановке регистрации машин и выдачи водительских прав из-за технического сбоя на ресурсах ведомства.
В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом ГИБДД заявила в своём Telegram.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент специалисты занимаются устранением возникшей технической проблемы и ГИБДД сообщит о возобновлении оказания соответствующих госуслуг после проведения всех необходимых работ.

Ранее сообщалось, что москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений и более 865 тыс. раз поставили автомобиль на учёт в центрах «Мои документы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить