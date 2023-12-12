В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

В ГИБДД Москвы заявили о приостановке регистрации машин и выдачи водительских прав из-за технического сбоя на ресурсах ведомства.

Об этом ГИБДД заявила в своём Telegram.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент специалисты занимаются устранением возникшей технической проблемы и ГИБДД сообщит о возобновлении оказания соответствующих госуслуг после проведения всех необходимых работ.

Ранее сообщалось, что москвичи получили 1,2 млн водительских удостоверений и более 865 тыс. раз поставили автомобиль на учёт в центрах «Мои документы».