Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, есть пострадавшие

Авария произошла в городе Пятигорске в Ставропольском крае, где столкнулись экскурсионный автобус с детьми и пожарная машина, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В сообщении уточняется, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион Кавказских Минеральных Вод.

«По уточнённым данным, в автоаварии пострадали водитель и два пассажира автобуса, в том числе 12-летняя девочка. А также травму головы получил пассажир спецавтомобиля МЧС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Югре, в результате которого три человека погибли, ещё 13 получили травмы.