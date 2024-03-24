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Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, есть пострадавшие

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Авария произошла в городе Пятигорске в Ставропольском крае, где столкнулись экскурсионный автобус с детьми и пожарная машина, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, есть пострадавшие
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что автобус перевозил детей в возрасте от 13 до 15 лет на экскурсию в регион Кавказских Минеральных Вод.

«По уточнённым данным, в автоаварии пострадали водитель и два пассажира автобуса, в том числе 12-летняя девочка. А также травму головы получил пассажир спецавтомобиля МЧС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Югре, в результате которого три человека погибли, ещё 13 получили травмы.

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