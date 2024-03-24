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Три человека погибли, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре

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В результате ДТП с автобусом в Югре погибли три человека, ещё 13 пострадали, рассказал директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Три человека погибли, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре
  • РИА Новости

По его словам, авария произошла на 93-м км трассы Сургут — Когалым. Информация о ДТП поступила в оперативный отдел службы скорой медицинской помощи Сургутской медицинской зоны в 06:33.

«В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля «Нива» погибли на месте (два взрослых и один ребёнок)», — написал Добровольский в Telegram.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, ещё четверо пострадали в ДТП в Якутии.

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