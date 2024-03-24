Три человека погибли, 13 пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре
- РИА Новости
По его словам, авария произошла на 93-м км трассы Сургут — Когалым. Информация о ДТП поступила в оперативный отдел службы скорой медицинской помощи Сургутской медицинской зоны в 06:33.
«В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля «Нива» погибли на месте (два взрослых и один ребёнок)», — написал Добровольский в Telegram.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, ещё четверо пострадали в ДТП в Якутии.