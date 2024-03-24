Шереметьево: пошутившую о бомбе намерены привлечь к максимальной ответственности
- РИА Новости
Об этом сообщили RT в пресс-службе аэропорта.
Там отметили, что женщина совершила «непозволительную акцию в день общенационального траура». Из-за неё рейс в Ереван задержался почти на два часа.
Ранее в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.
Позднее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой.