Шереметьево: пошутившую о бомбе намерены привлечь к максимальной ответственности

Шереметьево сделает всё, чтобы привлечь к максимальной ответственности пассажирку, которая заявила о бомбе в своём рюкзаке.

Об этом сообщили RT в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что женщина совершила «непозволительную акцию в день общенационального траура». Из-за неё рейс в Ереван задержался почти на два часа.

Ранее в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой.