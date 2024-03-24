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Шереметьево: пошутившую о бомбе намерены привлечь к максимальной ответственности

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Шереметьево сделает всё, чтобы привлечь к максимальной ответственности пассажирку, которая заявила о бомбе в своём рюкзаке.
Шереметьево: пошутившую о бомбе намерены привлечь к максимальной ответственности
  • РИА Новости

Об этом сообщили RT в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что женщина совершила «непозволительную акцию в день общенационального траура». Из-за неё рейс в Ереван задержался почти на два часа.

Ранее в Шереметьеве пассажирка одного из рейсов заявила, что в её рюкзаке находится бомба.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил RT, что фраза пассажирки одного из рейсов в Шереметьеве о бомбе оказалась шуткой.

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