RT в Telegram
Подпишись

Авиакомпании России предложили бесплатные билеты пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Авиакомпании «Северный ветер», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia бесплатно перевезут родственников пострадавших и погибших в теракте в «Крокусе».

Информация об этом появилась в Telegram-канале Росавиации.

«Российские авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким», — говорится в сообщении.

Также в Росавиации указали номера телефонов контактных центров авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги отказавшимся от рейсов в Москву.

Также в «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить