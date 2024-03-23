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«Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги отказавшимся от рейсов в Москву

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Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Ямал» заявили о возврате средств за билеты пассажирам, которые отказались от рейсов в Москву в ближайшие дни.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что полную стоимость авиабилетов вернут пассажирам, отказавшимся от полётов в период с 22 марта 20:00 мск до 25 марта включительно.

Как передаёт РИА Новости, в «Ямале» рассказали, что пассажиры до 30 марта могут без дополнительных сборов оформить возврат или поменять перелёт на другие даты.

Ранее в Минтрансе России заявили, что после теракта в «Крокус Сити Холле» на объектах транспорта продолжает действовать максимальный уровень безопасности.

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