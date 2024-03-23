В «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник»

В компании «Яндекс» заявили RT, что оформляют полный возврат денег за билеты на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокусе».

«Мы глубоко переживаем случившуюся ужасную трагедию. Мы оформляем полный возврат денег за билеты на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», — заявили в компании.

Уточняется, что компания работает с организаторами, чтобы обеспечить обмен или возврат ранее купленных билетов.

«Пользователи обеспокоены, и мы видим это по количеству обращений, связанных с предстоящими мероприятиями», — добавили в компании.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек.