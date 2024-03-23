RT в Telegram
Подпишись

В «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник»

Короткая ссылка
RT
В компании «Яндекс» заявили RT, что оформляют полный возврат денег за билеты на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокусе».
В «Яндексе» сообщили, что оформят полный возврат денег за билеты на «Пикник»
  • AFP

«Мы глубоко переживаем случившуюся ужасную трагедию. Мы оформляем полный возврат денег за билеты на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», — заявили в компании. 

Уточняется, что компания работает с организаторами, чтобы обеспечить обмен или возврат ранее купленных билетов.

«Пользователи обеспокоены, и мы видим это по количеству обращений, связанных с предстоящими мероприятиями», — добавили в компании.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить