Университет РОСБИОТЕХ бесплатно даст образование детям погибших в «Крокусе»
- AFP
Об этом заявил и.о. ректора университета Александр Солдатов.
«Это меньшее, что мы можем сделать для людей в этой трагедии», — заявил он.
Также университет предоставит бюджетные места для перевода из других вузов с платного обучения для тех, кто потерял кормильцев во время теракта.
Ранее стало известно, что РГСУ за свой счёт даст образование детям погибших в теракте в «Крокусе».
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.
По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек.