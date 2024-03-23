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Университет РОСБИОТЕХ бесплатно даст образование детям погибших в «Крокусе»

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Университет РОСБИОТЕХ, как стало известно RT, предоставит возможность бесплатного обучения всем детям погибших в «Крокусе».
Университет РОСБИОТЕХ бесплатно даст образование детям погибших в «Крокусе»
  • AFP

Об этом заявил и.о. ректора университета Александр Солдатов.

«Это меньшее, что мы можем сделать для людей в этой трагедии», — заявил он.

Также университет предоставит бюджетные места для перевода из других вузов с платного обучения для тех, кто потерял кормильцев во время теракта.

Ранее стало известно, что РГСУ за свой счёт даст образование детям погибших в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек.

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