РГСУ за свой счёт даст образование детям погибших в теракте в «Крокусе»

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) заявили, что дети погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» смогут получить бесплатное образование.

Отмечается, что оплату за этих студентов университет произведёт из собственных средств.

«Таким образом мы хотим не только на словах, но и на деле выразить нашу поддержку семьям, в которые пришло горе. Патриотизм, гражданская солидарность — это не слова, но действие. Дети погибших в теракте — это дети всей нашей страны! Они должны получить достойные внимание и образование», — отметил ректор РГСУ академик РАХ Андрей Хазин.

Ранее стало известно, что ежемесячные компенсационные выплаты на детей, потерявших родителей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», будут осуществляться в Москве.

Ранее стало известно, что семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.