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Собянин поручил сделать допвыплаты на детей, потерявших родителей в «Крокусе»

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Ежемесячные компенсационные выплаты на детей, потерявших родителей в результате теракта в «Крокус Сити Холле», будут осуществляться в Москве.
Собянин поручил сделать допвыплаты на детей, потерявших родителей в «Крокусе»
  • AP
  • © Vitaly Smolnikov

«Осуществлять дополнительные ежемесячные компенсационные выплаты на детей, имеющих место жительства в городе Москве, потерявших родителя в результате террористического акта, совершённого в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года», — говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее стало известно, что семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

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