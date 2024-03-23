Москва и Подмосковье выплатят компенсации пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что область также поддержит семьи погибших и пострадавших жителей аналогичными суммами.

Как уточняется, дети, чьи родители погибли во время теракта, будут получать постоянные ежемесячные выплаты.

По последним данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 93.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.