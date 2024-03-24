Снимавший концерт оператор Поморин: теракт в «Крокусе» хорошо продумали
Об этом информирует РИА Новости.
«Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов и все ломились в сторону сцены», — сказал Поморин.
При этом оператор отметил, что сам находился за кулисами и знает о происходящем в зале со слов своей съёмочной группы.
«У меня стояли мои ребята, операторы, я знал, где кто стоит, и первые сказали... что-то не так», — рассказал мужчина.
По его словам, съёмочная группа была в гарнитурах, и это помогло им спастись: Поморин дал команду оставить технику и уходить из концертного зала.
Ранее в ФСБ заявили, что оружие напавших на «Крокус» террористов было заранее приготовлено в тайнике.
Также сообщалось, что нападавшие в «Крокусе» были вооружены АК и имели большое количество боеприпасов.