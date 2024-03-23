СК призвал очевидцев теракта в «Крокусе» предоставить всю имеющуюся информацию

Следственный комитет России призывает граждан, которые находились в момент теракта в «Крокус Сити Холле», а также всех очевидцев предоставить ведомству всю имеющуюся информацию.

AP

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В Telegram-канале СК говорится, что информацию можно передать по телефонам: +7 (495) 986-78-68 — Главное следственное управление СКР, +7 (495) 690-25-28 — Главное следственное управление СКР по Московской области, +7 (800) 100-12-60 — Единая многоканальная линия СКР. Расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. Ранее ФСБ России заявила, что оружие напавших на «Крокус» террористов был заранее приготовлено в тайнике.