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Воробьёв: спасатели зашли в сгоревший зал «Крокуса», ситуация там тяжёлая

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что спасатели зашли в сгоревший зал «Крокус Сити Холла».
Воробьёв: спасатели зашли в сгоревший зал «Крокуса», ситуация там тяжёлая
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация там тяжёлая. Работы будут вестись круглосуточно.

Также Воробьёв рассказал, что в учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта.

По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта.

Семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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