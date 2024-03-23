Воробьёв: спасатели зашли в сгоревший зал «Крокуса», ситуация там тяжёлая

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что спасатели зашли в сгоревший зал «Крокус Сити Холла».

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация там тяжёлая. Работы будут вестись круглосуточно.

Также Воробьёв рассказал, что в учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта.

По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта.

Семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.