Воробьёв: спасатели зашли в сгоревший зал «Крокуса», ситуация там тяжёлая
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, ситуация там тяжёлая. Работы будут вестись круглосуточно.
Также Воробьёв рассказал, что в учреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 госпитализированный после теракта.
По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта.
Семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.