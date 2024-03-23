СК России: число погибших в результате теракта в «Крокусе» ещё возрастёт

Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области ещё возрастёт.

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Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России. По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта. «Число погибших еще возрастёт», — заявили в следственном органе. Причинами гибели людей в «Крокус Сити Холле» стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. В ведомстве рассказали, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала.