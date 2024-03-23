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СК России: число погибших в результате теракта в «Крокусе» ещё возрастёт

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Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области ещё возрастёт.
СК России: число погибших в результате теракта в «Крокусе» ещё возрастёт
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта.

«Число погибших еще возрастёт», — заявили в следственном органе.

Причинами гибели людей в «Крокус Сити Холле» стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

В ведомстве рассказали, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала.

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