СК: террористы применили легковоспламеняющуюся жидкость в «Крокусе»
Террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые, сообщает Следственный комитет.
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
При нападении боевики использовали автоматическое оружие, оно изъято следователями.
На данный момент установлено, что погибли 93 человека. Число погибших ещё возрастёт, заявили в СК.
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