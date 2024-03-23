СК: террористы применили легковоспламеняющуюся жидкость в «Крокусе»

Террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые, сообщает Следственный комитет.

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При нападении боевики использовали автоматическое оружие, оно изъято следователями. На данный момент установлено, что погибли 93 человека. Число погибших ещё возрастёт, заявили в СК.