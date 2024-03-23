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Минздрав Подмосковья опубликовал список из 121 пострадавшего в «Крокусе»

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Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».
Минздрав Подмосковья опубликовал список из 121 пострадавшего в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

В списке значатся имена 121 человека. В том числе 107 человек госпитализированы.

Ранее Департамент здравоохранения столицы сообщил, что в больницы Москвы госпитализировали 82 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

До этого МЧС России опубликовало список из 107 человек, госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле», по данным на 09:00 мск.

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.

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