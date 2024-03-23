МЧС приняло меры по ликвидации последствий пожара по рангу №4 в «Крокусе»
Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Приняты меры по ликвидации последствий следующих происшествий и ЧС: пожар по рангу №4. Красногорский городской округ, 66 км МКАД, «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что к тушению пожара в «Крокусе» привлечены 477 человек и 183 единицы техники.
Также сообщалось, что пострадавшие в «Крокусе» отправлены в 12 больниц Москвы.
RT ведёт онлайн-трансляцию.