Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших в результате теракта
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Оказывается вся необходимая помощь, никто не остаётся в стороне», — сказал Волков.
Также он поблагодарил врачей за спасение жизни людей.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко приехал в больницу к раненым пациентам после теракта в «Крокус Сити Холле».
Также зампредседателя правительства России Татьяна Голикова приехала в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где могут находиться раненные в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
RT ведёт онлайн-трансляцию.