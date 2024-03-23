Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших в результате теракта

Глава Красногорска Дмитрий Волков навестил в больнице пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Оказывается вся необходимая помощь, никто не остаётся в стороне», — сказал Волков.

Также он поблагодарил врачей за спасение жизни людей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко приехал в больницу к раненым пациентам после теракта в «Крокус Сити Холле».

Также зампредседателя правительства России Татьяна Голикова приехала в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где могут находиться раненные в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

RT ведёт онлайн-трансляцию.